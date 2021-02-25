Депутаты хотят прозрачной проверки

Совет МО «Владимирский округ» предложил ЗакСу рассмотреть инициативу об изменениях в закон «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета…». Они хотят, чтобы на сайте Смольного публиковались итоги проверок деклараций мундепов, а также чтобы губернатор мог требовать проголосовать за наказание в отношении депутата, допустившего нарушения, только через 30 дней после публикации. Муниципалы полагают, что их предложение позволит снизить напряженность, вызванную решениями властей последнего времени.

Инициатива депутатов МО «Владимирский округ» об изменениях в закон «О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муниципального совета…» была зарегистрирована в парламенте 18 февраля. В пояснительной записке указывается, что она подготовлена «в целях гласности и прозрачности» проведения проверки деклараций муниципальных депутатов.

В проекте предлагается два изменения: обязать администрацию публиковать результаты проверки на своем сайте, а также губернатору выносить на голосование советов рекомендации о наложении взыскания на провинившихся депутатов только по истечении 30 дней после публикации. 30 дней могут потребоваться депутатам в том числе на подготовку мотивированного ответа или разъяснения обстоятельств нарушений, если они допущены, например, не по их вине. Глава города может, в частности, просить лишить народного избранника полномочий.

Губернатор Александр Беглов такой возможностью воспользовался в ноябре 2020 года. Тогда по его инициативе мандатов были лишены три оппозиционера в трех муниципальных советах. У них были найдены незначительные нарушения, за которые полномочий лишать нельзя — сейчас все трое подали иски (см. “Ъ” от 01.12.2020).

Глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко считает, что ЗакС, приняв инициативу, сможет помочь снизить напряжение в обществе. «Ситуация, которая сложилась в 2020 году (лишение оппозиции мандатов.— “Ъ”), вызвала огромное недовольство. Главное — было непонятно, почему именно их (депутатов, которые потеряли полномочия.— “Ъ”) и за что. Чтобы такой неразберихи избежать, мы обратились с инициативой»,— рассказал “Ъ” депутат. Господин Тихоненко также отметил, что в публикациях не должно быть персональных данных, «важно понимать только свойство претензий».

Олег Дилимбетов