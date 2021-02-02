Эскиз памятника Петру I у «Лахта центра» одобрен Градостроительным советом Петербурга

Градостроительный совет со второго раза одобрил проект памятника Петру I, созданный по мотивам скульптуры вековой давности. Протокол соответствующего заседания ведомства опубликован комитетом по градостроительству и архитектуре, передает «Интерфакс». За эскиз высказались 17 из 20 голосовавших.

Монумент появится на набережной у «Лахта Центра», сроки появления пока не назывались. Оригинальная скульптура «Петр, спасающий утопающих» была создана Леопольдом Бернштамом и установлена у Адмиралтейства к 200-летию Битвы под Полтавой в 1090 году. В 1918 году памятник демонтировали и переплавили как «антихудожественный».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об установке в 2022 году памятника Петру Чайковскому у Мариинского театра.