Апелляция обязала бар в Екатеринбурге заплатить аренду во время простоя из-за пандемии

17 арбитражный апелляционный суд изменил решение Свердловского арбитражного суда, который разрешил бару «Мизантроп» в Екатеринбурге не выплачивать арендодателю АО «ВУХИН» аренду во время простоя заведения из-за пандемии.

Напомним, «ВУХИН» являлся арендодателем помещений на улице 8 Марта, 14, однако в конце июля бар был вынужден закрыться из-за введения в Свердловской области ограничений и экономических трудностей, вызванных пандемией COVID-19.

Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, изначально арендодатель обратился в Свердловский арбитражный суд с требованием взыскать с ООО «Моя оборона» (является юридическим лицом бара «Мизантроп») более 1,08 млн руб. Суд обязал ответчика выплатить в пользу истца 219,6 тыс. руб.

«ВУХИН» решил подать апелляцию, в которой потребовал взыскать с должника более 822,8 тыс. руб., в том числе задолженность с февраля по июль 2020 года на сумму более 536 тыс. руб., пени в размере более 209,2 тыс. руб. за период с 1 февраля по 12 ноября 2020 года и штраф за несвоевременную выплату арендной платы в размере 77,5 тыс. руб.

В качестве обоснования жалобы истец отметил, что ООО «Моя оборона» не просило положенной в период пандемии отсрочки арендного платежа, а заявляло о том, что вообще не должно платить аренду в период действия в регионе режима повышенной готовности. Кроме того, выводы суда первой инстанции ошибочны, так как арендатор пользовался помещением для хранения имущества и освободил площади только 31 июля 2020 года.

17 арбитражный апелляционный суд поддержал доводы истца. «Введение режима повышенной готовности является основанием для предоставления отсрочки уплаты арендной платы либо уменьшения ее размера, но не для освобождения от арендной платы в полном размере»,— подчеркивается в решении суда.

В результате иск был удовлетворен частично. Судья обязал «Моя оборона» заплатить в пользу «ВУХИН» долг на общую сумму более 536 тыс. руб., пени и штраф в размере 24 тыс. руб. и 37,5 тыс. руб. соответственно.

Анастасия Реутова