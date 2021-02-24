Молодых ученых позвали в бизнес

При поддержке Сбербанка проходит общероссийский акселератор SberStudent, в рамках которого студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов могут пройти обучение по программе Стэнфордского центра профессионального развития. Заявки принимаются до 1 марта 2021 года.

Сбербанк в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития пригласил студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов отправить заявки до 1 марта на участие в общероссийском акселераторе SberStudent. В рамках программы Stanford Online участники смогут изучить опыт организации и развития бизнеса под руководством преподавателей Стэнфордского университета и различных экспертов.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, такие акселераторы призваны «вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики России». «Программу мы реализуем на базе образовательного контента от Stanford Online, который дает студентам знания и инструменты, учит образу мышления, применяющимся в Кремниевой долине. Уверен, что этот проект внесет важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды», — отметил глава Сбера.

Все обучение будет проходить онлайн. В рамках SberStudent участники смогут научиться оценивать потенциал бизнес-идей и их превращению в реально работающий бизнес, запустить собственный стартап и монетизировать его. Обучение оплатит Сбербанк. Он также выберет лучшие проекты, авторы которых смогут презентовать свои идеи отечественным корпорациям и инвесторам, включая 60 компаний экосистемы Сбера.

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