Происшествие на борту сухогруза April не угрожает безопасности жителей Краснодарского края

По сообщению МЧС России по Краснодарскому краю, в настоящий момент угрозы жителям прибрежных населенных пунктов Темрюкского района Кубани в связи ЧП на судне April в Керченском проливе не существует.

Сухогруз находится на якорной стоянке в порту «Кавказ», члены экипажа эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ, один из них погиб, в настоящий момент проводится расследование причин отравления команды, для оценки возможности распространения отравляющих веществ на месте работают федеральные и краевые эксперты. Проведено совещание краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием руководства главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, министерства ГО и ЧС, администрации Темрюкского района. С 22 февраля в Темрюкском районе действует режим повышенной готовности.

«Проверена система оповещения населения в Темрюкском районе. Уточнен расчет сил и средств для немедленного реагирования. Создана группировка сил и средств в количестве 150 человек личного состава, 86 единиц техники. Оперативная группа Главного управления развернулась и осуществляет свою деятельность в порту «Кавказ», ведется мониторинг обстановки. В ГУ МЧС РФ работает оперативный штаб. Сил и средств достаточно, обстановка находится под контролем», - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Олег Волынкин.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, судно April подало сигнал бедствия 19 февраля, сообщалось, что члены команды отравлены, один человек погиб. Сухогруз перевозил вещество ферросилиции, при намокании выделяющий смесь ядовитых газов. В настоящий момент с владельцем судна ведутся переговоры о его дальнейшем использовании.

Ольга Логинова