Часть жителей Сочи осталась без холодной воды из-за аварии в районе ЖК «Курортный»

В Сочи часть жителей осталась без воды из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 800 мм. Об этом сообщает пресс-служба городского МУП «Водоканал» Сочи.

Авария произошла вечером 21 февраля 2021 года в районе ЖК «Курортный». Без холодной воды остались часть жителей Адлера, поселков Кудепста, Хоста, микрорайона Мацеста. По словам начальника ВКХ «Адлер» Игоря Заморина, оперативно было произведено отключение аварийного участка, установлено место повреждения. В связи с аварией был организован подвоз воды потребителям.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, к аварийным работам были привлечены шесть человек, задействованы три единицы техники. В 2:15 22 февраля повреждение было устранено. По данным на 7:00 производится наполнение системы. Полную подачу воды потребителем планируется возобновить в течение дня.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 10 февраля на магистральном водоводе в Сочи произошло сразу три порыва, из-за чего часть жителей Сочи более чем на 12 часов осталась без воды.

Алексей Белянин