В Орловской области программа капремонта домов в 2020 году выполнена на 71%

План по капитальному ремонт многоквартирных домов в Орловской области в 2020 году был выполнен на 71%. Об этом сообщила пресс-служба облправительства. Всего планировалось отремонтировать 247 домов. За год было проведено 455 аукционов, общая сумма договоров составила 1,1 млрд руб.

В рамках плана по капремонту работа шла по трем подпрограммам. По комплексному капремонту необходимо было выполнить строительно-монтажные работы в 101 доме, из них завершены 43 дома. Также в 27 домах разрабатывалась проектная документация на работы в 2021 год, но завершены оказались 15 объектов. По второй подпрограмме необходимо было провести капитально отремонтировать 222 крыши, завершены 189 объектов. В третьем проекте необходимо было заменить 112 лифтов в 20 домах, но обновлены 94 лифта в 15 домах. Большинство работ по всем подпрограммам завершиться в 2021 году, отметили в пресс-службе.

В середине февраля срыв плана капремонта стал причиной для возбуждения уголовного дела о халатности. По версии следствия, чиновники департамента строительства и ЖКХ не обеспечили контроль за работой регионального фонда капремонта.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков