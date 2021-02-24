На Кубани зарплатные ожидания женщин в среднем на 10 тысяч рублей ниже, чем у мужчин

Средняя заработная плата, на которую рассчитывают жительницы Краснодарского края, составляет 30 тыс.руб., для мужской части населения региона этот показатель равен 40 тыс.руб. Такие данные приводит служба исследований сайта hh.ru.

Самая большая разница в зарплатных ожиданиях между мужчинами и женщинами Краснодарского края зафиксирована в сфере добычи сырья (80 тыс. руб. у мужчин и 40 тыс. руб. у женщин), среди высшего менеджмента (75 тыс. и 50 тыс. соответственно) и среди рабочих (40 тыс. руб и 25 тыс.руб.). На самую маленькую зарплату претендуют начинающие специалисты (30 тыс. руб. хотят получать мужчины и 25 тыс. руб. - женщины).

Отмечается, что ожидания по зарплате у мужчин на Кубани выше во всех сферах экономики и видах деятельности. При этом работодатели в некоторых отраслях, напротив, выше ценят женский труд: например, в области бухучета средняя зарплата для женщин - 30 тыс.руб. и 27,5 тыс. руб.- для мужчин.

В среднем по России разрыв между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин составляет 15 тыс.руб. (50 тыс. руб. и 35 тыс.руб. соответственно), разница между реальными зарплатами этих категорий соискателей равна 11,7 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, среднемесячная зарплата в регионе в декабре 2020 года выросла на 38%, при этом задолженность по зарплате в январе 2021 года увеличилась на 5%.

Ольга Логинова