Температурный рекорд обновился в Нижнем Новгороде в январе

В Нижнем Новгороде 25 января был зафиксирован абсолютный температурный рекорд – температура воздуха в нагорной части города составила +2,8°С. Это на 0,6°С выше предыдущего максимума, который был установлен в 2002 году. В заречной части города воздух прогрелся до +3,1°С. Об этом сообщили в Верхне-Волжском УГМС.

В Нижегородской области днем 25 января максимальная температура воздуха составила +2°С...+4°С. /Это на 11-14°С выше климатической нормы.

«В начале третьей декады января после продолжительного периода аномально холодной погоды стали поступать воздушные массы со Средиземноморья, и к 24 января среднесуточная температура воздуха в большинстве районов превысила климатические значения»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Анастасия Еремина