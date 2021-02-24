В Петербурге бухгалтер подозревается в похищении 2 млн рублей у детско-юношеского центра

Следственный комитет Московского района Санкт-Петербурга расследует уголовное дело в отношении неназванной 52-летней жительницы города, которая, как полагает следствие, похитила из районного бюджета более 2 млн рублей. Деньги выводились на подконтрольное ей лицо.

Как сообщила пресс-служба городского Следственного комитета, подозреваемая с 2018 по 2020 годы работала бухгалтером отдела учета расчетов по заработной плате СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации Московского района Санкт-Петербурга». Следствие полагает, что она внесла в реестры зарплаты сотрудников одного из детско-юношеских центров ложные данные, что позволило ей впоследствии вывести на подконтрольное лицо более 2 млн рублей.

В настоящий момент подозреваемой избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургские полицейские установили причастных к мошенничеству с материнским капиталом лиц.