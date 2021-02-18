Установлены личности подозреваемых в мошенничестве с материнским капиталом

Установлены личности подозреваемых в мошенничестве лиц, которые занимались обналичиванием средств материнского капитала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, в совершении преступления подозреваются два жителя Петербурга и пять жителей Волгоградской области. В ходе обыска у них изъяты документы, печати и автомобили премиум-класса.

«При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что схему обналичивания выявила полиция Петербурга. С гражданами заключались фиктивные договоры на строительство жилых домов, а выплаты монетизировались. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК.