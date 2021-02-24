Коронакризис укрепил позиции лидеров

Пандемия помогла онлайн-магазинам закрепиться в рейтинге Forbes. В тройку самых дорогих компаний рунета вошли Wildberries и Ozon. Их стоимость аналитики оценили в $14,5 и $10 млрд соответственно. Первое место третий раз подряд занял «Яндекс» — почти $23 млрд. В прошлом году он стоил на $8 млрд меньше. В список также вошли Mail.ru Group — $6 млрд, Avito — $5 млрд. Десятку лидеров замкнул «AliExpress Россия» — его капитализацию Forbes оценил в миллиард долларов.

Многие компании обязаны попаданию в рейтинг коронакризису, уверен управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов: «У Lamoda были сложности с операционным денежным потоком. Трудная в какой-то момент была ситуация и у Ozon, Wildberries же придерживается стратегии экспансии.

То есть на компании, которые заняли второе и третье место в рейтинге, повлиял исключительно коронакризис.

HeadHunter и Delivery Club тоже чувствуют себя хорошо, потому что опять же экономическое и потребительское поведение людей немножко изменилось».

В прошлогодний список самых дорогих компаний не вошли Wildberries и Ozon — Forbes выделял их в отдельный рейтинг онлайн-ритейлеров, оценивая их не по стоимости, а объему продаж. С выходом Ozon на биржу подсчитать капитализацию стало проще, говорит партнер компании Data Insight Борис Овчинников. Но по его мнению, стоимость Wildberries аналитики Forbes оценили неточно: «Если сравнить Wildberries и Ozon, то, учитывая кратную разницу в объемах продаж, первая компания растет медленнее, но не намного, при этом она может претендовать на дополнительную премию как лидер рынка.

Кроме того, у нас, к сожалению, нет сопоставимых данных по маржинальности, но все, что мы знаем, говорит о том, что у Wildberries она выше. Это, на мой взгляд, позволяет сделать вывод, что оценка компании Татьяны Бакальчук может быть в разы выше, чем Ozon. Wildberries мог бы вполне претендовать на первое место в рейтинге Forbes. С точки зрения капитализации, если бы это была публичная компания, я бы предположил, что капитализация была бы выше, чем у “Яндекса”».

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В перечень самых дорогих игроков рунета Forbes не стал включать предприятия, у которых более половины выручки формируется за рубежом. По этой причине в рейтинг не попали Playrix или Telegram.

Иван Корякин