На ремонт второго участка Ивановского съезда выделили 37 млн рублей

Объявлен тендер по ремонту второго участка Ивановского съезда – от стены нижегородского кремля до переулка Кожевенного. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 37,2 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчику предстоит замостить гранитной брусчаткой проезжую часть, бетонной – тротуары. Работы запланированы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как ранее сообщалось, первый участок Ивановского съезда в кремле отремонтирует ООО «Дорожно-строительная компания» из Тверской области. Стоимость работ составит 146 млн руб.

Анастасия Еремина