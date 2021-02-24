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На ремонт второго участка Ивановского съезда выделили 37 млн рублей

Объявлен тендер по ремонту второго участка Ивановского съезда – от стены нижегородского кремля до переулка Кожевенного. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 37,2 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подрядчику предстоит замостить гранитной брусчаткой проезжую часть, бетонной – тротуары. Работы запланированы в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как ранее сообщалось, первый участок Ивановского съезда в кремле отремонтирует ООО «Дорожно-строительная компания» из Тверской области. Стоимость работ составит 146 млн руб.

Анастасия Еремина


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