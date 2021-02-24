Свердловский суд отменил штраф генерал-майору Романюку, осужденному за взятки

Свердловский областной суд частично изменил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по региону генерал-майора Владимира Романюка и бывшего главы московского ОМВД Сергея Глущенко, сообщила пресс-служба облсуда.

В октябре прошлого года Октябрьский районный суд признал Владимира Романюка виновным в получении взяток в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), Сергея Глущенко — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Оба были оштрафованы на 2 млн руб.

Рассмотрев апелляционные жалобы защиты и представление гособвинения, Свердловский областной суд исключил штрафы и аресты на имущество подсудимых. Кроме того, суд учел время, проведенное осужденными под домашним арестом. Владимиру Романюку сократили срок наказания на три месяца — до восьми лет и трех месяцев колонии строгого режима. Срок наказания Сергея Глущенко сократили на один месяц — до семи лет и четырех месяцев колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Михаил Мананников