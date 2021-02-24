На Кубани начала работу крупнейшая выставка Юга России

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг» начала свою работу международная выставка YugBuild. В рамках экспозиции строительные компании России, Беларуси, Китая, Турции и Киргизии представили продукцию на 140 стендах. Среди участников мероприятия 74 кубанских компании, которые производят стройматериалы, элементы благоустройства, лифтовое оборудование и оборудование для детских игровых площадок.

В своем приветственном слове Вениамин Кондратьев отметил, что сегодняшние объемы строительства в Краснодарском крае вполне сопоставимы с Олимпийской стройкой, которая велась на Кубани несколько лет назад. «Но нам важно не только количество объектов, а создание нового архитектурного облика наших городов и станиц. Новых пространств и объектов для комфортной жизни людей», – сказал губернатор.

По его словам, на Кубани сегодня производится практически все, что нужно в строительной отрасли – от стройматериалов до лифтов и видеокамер и Краснодарский край заинтересован в дальнейшем развитии отрасли. «Важно, чтобы местные производители выигрывали в качестве и цене и были востребованы, жизнеспособны на рынке. Со своей стороны край продолжит оказывать им содействие», – сказал Вениамин Кондратьев.

Ранее по поручению губернатора региона был разработан комплекс мер поддержки отрасли. Например, предприятия могут рассчитывать на льготные займы от краевого Фонда развития промышленности, а также на возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, которые направлены на модернизацию производства и приобретение оборудования. В частности, такими мерами уже воспользовались производитель тротуарной плитки и элементов благоустройства из Белореченского района, изготовитель паркетного покрытия из Апшеронского района и предприятие по производству лифтового оборудования Крымского района.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края