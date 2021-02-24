«Ростелеком» привлекают к созданию инфраструктуры кластера «Гора Белая»

Компания «Ростелеком» рассматривает возможность участия в развитии инфраструктуры туристического кластера «Гора Белая» на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). «Речь идет об оснащении курорта и его объектов, в том числе трасс, системы снегогенерации, инженерных объектов системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, подсчета посетителей, мониторинга уровня снега, также системой организации широкополосного доступа в интернет, бронирования и о других цифровых решениях»,— рассказали в пресс-службе кластера.

Сейчас компании ведут предварительную проработку проекта по интеграции оператора с информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктурой кластера. «Для принятия окончательного решения об участии в проекте российского провайдера цифровых услуг необходимо завершение работ по проектированию объектов, входящих в состав проекта, и получение подтвержденной государственной экспертизой информации об объеме инвестиций»,— уточнили в пресс-службе «Горы Белой».

В компании пояснили, что ведутся переговоры, в том числе, о возможных подходах к возврату инвестиций. «В подобных проектах, как правило, государство гарантирует инвестору возврат инвестиций через плату за доступность. Выручка в инфраструктурных проектах не покрывает инвестиционные затраты, максимум операционные. При этом создание инфраструктуры является необходимым элементом развития территорий»,— отметили в пресс-службы «Горы Белой».

В «Ростелекоме» подтвердили, что рассматривают возможность участия в проекте. «Концессионные соглашения с участием государства и коммерческих организаций, безусловно, хорошее подспорье для реализации комплексных инфраструктурных проектов»,— прокомментировал заместитель директора Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по прикладным проектам Никита Жильцов.

Туристско-рекреационный кластер «Гора Белая» является проектом правительства Свердловской области по развитию территории под Нижним Тагилом. В границы проекта входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 16 населенных пунктов. Работа по возведению кластера ведется с декабря 2018 года. До 2028 года планируется модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. В 2019 году объем инвестиций из регионального бюджета составил около 200 млн руб., планируемый общий объем бюджетных средств за 10 лет — 15 млрд руб., частные инвестиции — 30-40 млрд руб.

На начальном этапе развития кластера планировалось всю реконструкцию действующей инфраструктуры горнолыжного курорта произвести за счет государственных инвестиций. В 2020 году в условиях ограничения бюджетного финансирования управляющая компания сконцентрировалась на привлечении в проект инвесторов и на применении механизма ГЧП. В периметре концессии: канатные дороги (четыре новых и четыре реконструируемых), 37 новых трасс, инженерная инфраструктура, 14 летних объектов (зиплайн, веревочный парк, родельбан и пр.), обзорная площадка на вершине горы, обустроенные тропы.

Ранее в правительства Свердловской области поступило письмо, подтверждающее намерения компании «РТ-Развития бизнеса» (дочернее предприятие корпорации «Ростех») в консорциуме с «Бартолет Машиненбау АГ» принять участие в реконструкции и строительстве горнолыжного курорта на основе концессионного соглашения. Кроме того, руководство «Горы Белой» вело переговоры с инфраструктурным оператором «Русские Башни» о создании цифровой инфраструктуры для сетей мобильной связи 4G и 5G.

Николай Яблонский