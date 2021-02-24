Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что представлено на фестивале.

XIV сочинский Зимний фестиваль всегда предлагает разнообразие видов и жанров искусства. Понятно, что основной упор здесь делается на симфоническую музыку, однако представлены и джазовые, и народные музыканты, и балет с оперой, и спектакли. Композиторский конкурс, школа молодых журналистов, пишущих о культуре, конференция директоров учреждений культуры и прочее, и прочее.

В этом музыкально-драматическом изобилии как-то, на мой взгляд, немного терялись выставочные проекты фестиваля, но не в этот раз. Сейчас в фойе Зимнего театра показывают проект «Сочи. Курортные истории. 1898-1940». Его организовал Музей истории российской литературы имени В.И. Даля совместно с Музеем архитектуры, Музеем истории современной России при участии Центра авангарда на Шаболовке, двух сочинских музеев и частных собраний. Кураторы Марина Краснова и Александра Селиванова создали совершенный site-specific проект в Сочи и о Сочи.

Экспозиция представляет на стендах, в документах, фото и предметах быта историю курортной зоны с момента ее организации в конце XIX столетия до периода расцвета «большого сталинского стиля» 1940-х. Она составлена из четырех разделов. Рождение курорта, первые дореволюционные дачи, пансионы и открытие знаменитой «Кавказской Ривьеры». Период национализации и появление первых советских отдыхающих, среди которых, конечно, был и Владимир Маяковский. Он писал: «Хочу выглядеть франтом, недаром я мчался в Сочи». Михаилу Зощенко тоже понравилось: «Питание роскошное, об этом можно написать целую поэму».

Затем наступила эпоха авангарда и строительство первых санаториев. Сочи объявляется «курортом всесоюзного значения». Кстати, от тех времен мало что осталось, только фотографии, в том числе Александра Родченко. Наконец, период «санаториев-дворцов», 1930-40-е. Пышные парки, роскошные фасады, фонтаны и богатый декор, непременные фуникулеры к морю. Остатки былой роскоши еще можно увидеть живьем в заброшенном Санатории имени Орджоникидзе и в самом Зимнем театре.