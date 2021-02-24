В ЗакСобрании Петербурга предложили информировать водителей об уборке снега по СМС

Депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев направил вице-губернатору Николаю Бондаренко предложение информировать петербургских водителей о графике уборки снега СМС-сообщениями. Поводом стал рост случаев повреждения автомобилей уборочной техникой.

Об этом рассказал телеканал «78». В документе, направленном господину Бондаренко, предложено рассмотреть возможность СМС-информирования водителей, проживающих непосредственно в зоне планируемых уборок, о времени работы уборочной техники. Господин Цивилев отметил, что из-за сильных снегопадов уборка в городе производится в срочном порядке, из-за чего возникают опасные для припаркованных машин ситуации.

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