27 человек с обморожениями доставили 1 РКБ в Ижевске за выходные дни

С 21 по 23 февраля в ожоговое отделение 1 РКБ в Ижевск доставили 27 пациентов с обморожениями. Из них 11 были госпитализированы, 16 — находятся на амбулаторном лечении, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«У госпитализированных были диагностированы тяжёлые холодовые травмы, которые в будущем приведут к ампутации конечностей рук, ног и голени. Для сравнения, за весь прошлый зимний сезон, с 1 ноября 2019 года по 1 мая 2020 года в ожоговое отделение с обморожениями обратились 70 человек. 30 из них были госпитализированы»,— говорится в сообщении.

Напомним, что самые холодные ночи этой зимы отметили в Удмуртии 22 и 23 февраля. Температура воздуха в северных районах опустилась до -36..-38°С. Кроме того, 23 и 24 февраля были обновлены температурные рекорды 2014 и 1992 годов соответственно.