Криптобиржа требует вернуть биткойны

Филиппинская криптобиржа продала биткойны почти на 90% дешевле торгуемой цены и теперь требует от пользователей вернуть активы под угрозой судебных исков. Стоимость криптовалюты на площадке упала до $6 тыс., при том что биткойн торгуется на отметке в $50 тыс. Большинство покупателей сразу же вывели валюту на «холодные кошельки», после чего биржа закрыла вывод средств для пользователей.

Гендиректор Philippine Digital Assets Exchange заявил, что на площадке произошел технический сбой. Требовать с покупателей возврата биткойнов в этом случае в корне неправильно, считает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Конечно, отсутствие технической безопасности на бирже — это проблема ликвидности. Если это сделано, всю вину на себя должна взять биржа, и требовать с пользователей вернуть эти средства совершенно неадекватно.

Если, условно говоря, один биткойн на бирже продается, и на него есть тысяча покупателей, он может взлететь до $1 млн.

Но это не означает, что потом пользователи, которые купили его за $1 млн, должны обратно требовать средства у биржи, и то же самое в обратную сторону, словом, так делать неправильно, нехорошо. Если технически они не были подготовленными, и не было никакого хакерского взлома или манипуляций с биржей, то такие требования незаконны, это не красит биржу, и я думаю, что внешние инвесторы, внешние трейдеры на ней торговать после этого точно не будут. Здесь вопрос в доверии и в имидже платформы. Если она хочет его сохранить, необходимо оставить все как есть, потому что это произошло исключительно по их вине, они позволили пользователям это сделать.

В то же время я думаю, что эта биржа на мировом рынке вряд ли является большим игроком. В этом-то и проблема, что произошло это из-за того, что она мелкая, технически не совершенная и на ней отсутствует реальная ликвидность».

Часто ли технические сбои на биржах приводят к резкому падению стоимости биткойна? И получится ли у платформы в таком случае вернуть деньги? Глава криптоинвестиционного банка Hash CIB Яков Баринский отмечает, что подобные кейсы происходят довольно часто, но пользователи не должны нести за это ответственность.

«Далеко ходить не надо. На Kraken Ethereum уходил за $700, когда было последнее падение. А Kraken — это одна из крупнейших бирж в мире. В "черный" четверг 12 марта 2020 года биржа BitMEX, одна из крупнейших в мире деривативных бирж, остановила торги на фоне падения биткойна. Тогда он, правда, упал больше, чем в два раза. Но, да, они приостановили торги где-то на полдня, так что это достаточно часто встречающееся явление.

То, что эта биржа предъявляет требования к пользователям, это, конечно, абсолютный абсурд, это вина исключительно их управляющей команды, которая неправильно настроила риск-системы, не остановившей торги, когда у нее закончилась ликвидность.

Такое падение происходит, когда на площадке в стакане нет трейдеров, никакой другой причины такого падения в принципе не существует.

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Может быть, деньги они смогут получить через какой-то административный ресурс, но пользователи уж точно ни в чем не виноваты, пользовали просто использовали арбитраж, который появился на рынке».

Филиппинская криптобиржа была основана в 2019 году, у нее есть лицензия местного центрального банка на осуществление биржевой деятельности с криптовалютами.

Анна Никитина