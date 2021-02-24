Мэрия Воронежа изменила мнение о размещении медиа-фасада на кинотеатре «Пролетарий»

Администрация Воронежа решила не поддерживать инициативу компании «Мира Медиа» (входит в холдинг MAER) по установке на здании кинотеатра «Пролетарий» первого в городе медиа-фасада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснил глава города Вадим Кстенин, против высказались и горожане — хотя поддержали проект около 40% участвовавших в опросе, — и представители профессиональных сообществ: архитекторы, краеведы, урбанисты. При этом, отметил господин Кстенин, есть и объективные причины для отказа. «Место предполагаемого размещения медиа-фасада входит в охранную зону соседнего здания, объекта культурного наследия регионального значения, которая прямо запрещает монтаж любых экранирующих и ряда других конструкций. Управлением главного архитектора предложено рассмотреть для размещения медиа-фасада другое здание, где не будет ограничений», — пояснил мэр.

В начале февраля администрация поддержала размещение медиа-фасада. Тогда Вадим Кстенин отмечал, что «современные форматы наружной рекламы должны появляться на улицах города», но при решении вопроса должно быть учтено мнение жителей соседних домов. «Я продолжаю считать эту идею вполне жизнеспособной, если контент будет качественным, а поток света не будет мешать водителям и жителям. В будущем инвестору, возможно, стоит вновь вернуться к этой инициативе, например, после того, как мы комплексно благоустроим пешеходную часть проспекта Революции. Она обретет новые точки притяжения и новый облик», — заявил господин Кстенин 24 февраля.

Александр Прытков