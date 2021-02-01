Мэрия Воронежа одобрила размещение на здании кинотеатра «Пролетарий» медиа-фасада

Компания «Мира Медиа», входящая в холдинг MAER, направила предложение мэрии Воронежа по установке на здании кинотеатра «Пролетарий» первого в облцентре медиа-фасада. Как сообщила пресс-служба городской администрации, вес конструкции составит около 16 т, площадь - 440 кв. м. Размещение уже согласовано с собственниками здания.

«Современные форматы наружной рекламы должны появляться на улицах города, и я приветствую создание медиа-фасада на кинотеатре в самом центре города»,- отметил мэр Вадим Кстенин. При этом, по его словам, должны быть учтены интересы жителей соседних домов, «которые не должны испытывать ни малейших неудобств из-за работы такого яркого объекта, особенно в вечернее и ночное время».

В самой компании заверили, что при запуске медиафасада и дальнейшей его эксплуатации будут ориентироваться на мнение жителей находящихся рядом домов, а также водителей городского и частного автотранспорта. В вечернее время суток на медиафасаде будет снижаться яркость. С 23.00 до 07.00 планируется его полное выключение.

Планы о появлении на «Пролетарии» медиафасада были озвучены еще в середине 2019-го. В конце того же года управление главного архитектора (УГА) Воронежа внесло изменения в дизайн-регламент города, согласно которому на зданиях города разрешили размещать рекламные видеоэкраны и медиафасады.

О причинах сокращения количества рекламных носителей в Воронеже, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова