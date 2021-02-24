Возбуждено уголовное дело в отношении отношении танцевавшего на Мамаевой кургане студента

Отдел дознания № 4 в Центральном районе Управления МВД России по Волгограду возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Волгограда Кирилла Ежова, который выложил в интернет видеоролик, на котором он раздетый танцует на Мамаевом кургане.

Как сообщили "Ъ-Средняя Волга" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

«Студент Волгоградского института управления сознался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в «главке».

Кирилл Ежов под ником «мальчик в костюме Адама» выложил в TikTok видеоролик, на котором он раздетый до пояса танцует у подножия «Родины-матери». Склон, на котором танцевал блогер, является братской могилой, в которой захоронены 34505 человек.

Вменяемая студенту статься подразумевает арест на срок до трех месяцев.

Ъ-Средняя Волга