В Волгограде задержали станцевавшего на Мамаевом кургане студента

В Волгограде сотрудники полиции задержали студента, станцевавшего у подножия статуи «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане. Соответствующая видеозапись была опубликована в интернете в одной из социальных сетей. Об этом сообщили в УМВД по области.

Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района Кирилл Ежов — студент Волгоградского института управления — филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Как сообщили в управлении, свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточняют в ведомстве.

Мария Шахрай