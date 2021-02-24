В Ленобласти утвердили звание почетного работника здравоохранения

Депутаты ЗакСа Ленинградской области приняли в окончательном чтении законопроект о звании «Почетный работник здравоохранения Ленинградской области». Ежегодно звание будут присваивать не более чем трем лицам.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного парламента. На получение звания могут претендовать работники системы здравоохранения, проработавшие в медучреждениях не менее 25 лет, из которых минимум 20 лет – на территории Ленобласти. Звание будет присваиваться за «сохранение жизни и здоровья граждан, за личные заслуги в оказании медпомощи».

Согласно законопроекту, удостоенные звания почетного работника получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что власти Ленобласти направили на медицинскую эвакуацию с помощью санитарной авиации более 171 млн рублей.