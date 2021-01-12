Ленобласть направила 171 млн рублей на развитие санитарной авиации

В наступившем году, как и в 2020-м, власти Ленобласти направили на медицинскую эвакуацию с помощью санитарной авиации более 171 млн рублей. В прошлом году таким способом было эвакуировано 373 человека, в общей сложности совершено 383 вылета. «В 2021 году темпы не снижаем»,— заявил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, которого цитирует пресс-служба областного правительства.

По данным комздрава Ленобласти, больше всего вылетов в 2020 году был совершенно в связи с инфарктами и инсультами (42% от всех случаев эвакуации), травмами, в том числе автодорожными (32%), беременностью и родами (6%). В связи с прочими причинами было эвакуировано 20% пациентов.

Для организации вылетов в чрезвычайных ситуациях в Ленобласти задействованы два вертолета марок Ансат и Bell-407. Для повышения доступности и обеспечения оперативности выполнения вызовов скорой медицинской помощи с использованием санитарной авиации в прошлом году в регионе были введены в эксплуатацию две дополнительные посадочные площадки в Кингисеппе и Рощино.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил за счет федеральных средств обеспечить вертолетными площадками больницы региона.