В Ярославской области аномальный холод сменится плюсовыми температурами

В Ярославской области ожидается резкое изменение погоды, сообщается на официальной странице правительства региона в соцсетях со ссылкой на данные метеорологов. На смену аномальным морозам, которые держались в Ярославской области почти весь февраль, приходит аномальное тепло.

В сообщении отмечается, что потепление произойдет уже в ночь с 24 на 25 февраля. В это время прогнозируются сильные снегопады. Температура воздуха днем 25 февраля ожидается на уровне минус два градуса. Днем в пятницу 26 февраля прогнозируется потепление до плюс четырех градусов. Осадки в виде снега сохранятся до конца текущей недели.

Антон Антонов