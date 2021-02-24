В отношении танцевавшего на Мамаевом кургане тиктокера возбуждено уголовное дело

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Волгограда Кирилла Ежова, который выложил в Tik-Tok видеоролик, на котором он раздетый по пояс танцует на Мамаевом кургане. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) возбуждено отделом дознания отдела полиции №4 в Центральном районе управления МВД России по Волгограду.

Согласно ст. 244 УК РФ, надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением ... наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

«Студент Волгоградского института управления сознался в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь подписчиков на свой интернет-канал. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в региональном управлении МВД.

Кирилл Ежов выложил на своей странице в Tik-Tok видеоролик, на котором он раздетый до пояса танцует у подножия «Родины-матери». Склон, на котором танцевал блогер, является братской могилой, в которой захоронены 34 505 человек.

Сергей Петунин, Саратов