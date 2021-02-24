Петербургские суды рассмотрели более 1,3 тыс. дел в отношении задержанных на несогласованных акциях

Петербургские районные суды рассмотрели более 1,3 тыс. дел в отношении задержанных в ходе несогласованных акций сторонников Алексея Навального в январе и феврале. Всего в суды поступило 1 659 материалов по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ (организация митинга) и 314 по ч.6.1 ст.20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, 24 дела прекращены, еще 139 – возвращены.

При этом для пересмотра в суды было направлено 88 дел. 45 постановлений оставлено без изменений.

Напомним, что несанкционированные акции прошли в городе 23, 31 января и 2 февраля. По данным на 5 ферваля в суды поступили 1403 дела об административных нарушениях.