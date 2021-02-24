В Петербурге прекратили первое уголовное дело о фейковых новостях о COVID-19

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу прекратил уголовное дело о «коронавирусных фейках» по ст. 207.1 УК РФ, сообщил “Ъ” координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Дело было возбуждено по факту публикации поста «ВКонтакте» о том, как пациент с коронавирусом после посещения одной из поликлиник города уехал домой на общественном транспорте.

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. Статья Уголовного кодекса может быть применена только в том случае, если в стране введен режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, опубликованная в соцсети информация нашла свое подтверждение: правоохранители смогли найти человека, о котором шла речь в посте.

Как сообщал “Ъ”, фигурантом дела могла стать одна из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Петербурга Анна Шушпанова. В апреле в доме девушки проводили обыск, однако ее оставили в статусе свидетеля.

Подробнее о первом деле о распространении фейков об эпидемии читайте в публикации “Ъ” «Коронавирус лечат Уголовным кодексом».

Марина Царева, Санкт-Петербург