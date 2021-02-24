На первый этап строительства остужевской развязки в Воронеже могут выделить 220 млн рублей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился «в ближайшее время» выделить более 220 млн руб. для проведения тендера по первому этапу возведения развязки на улице Остужева в областном центре. Об этом сообщили в облправительстве. Там отметили, что в мэрии уже подготовили всю документацию по торгам.

В январе глава региона поручил городской администрации проанализировать состав и сроки подготовительных работ по возведению развязки, строительство которой анонсировалось еще в 2013 году. После этого сроки неоднократно сдвигались из-за необходимости доработать документацию. Общая стоимость проекта составит 4,7 млрд руб. Работы будут разбиты на несколько этапов. В начале февраля Александр Гусев заявил, что строительство начнется в 2021 году с возведения путепровода с четырьмя полосами для движения в каждом направлении через железнодорожные пути на улице Остужева.

Финансирование первой очереди будет идти из регионального дорожного фонда. В рамках остальных этапов планируется реконструкция существующего путепровода, строительство шестиполосного участка от путепровода до примыкания к транспортной развязке на пересечении с трассой М4 «Дон», развязки на пересечении улиц Остужева и Минской, организация шестиполосного участка от Северного моста до путепровода и строительство развязки в районе Северного моста.

Александр Прытков