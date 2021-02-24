За декабрь в Петербурге выдали потребкредитов более чем на 14 млрд рублей

В Санкт-Петербурге за декабрь 2020 года выдали 14,3 млрд рублей потребительских кредитов. Средняя сумма одного кредита — 246 тысяч рублей.

Такие данные приводит «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс». Средний срок одного кредита составляет около 30 месяцев. Подчеркивается, что уровень риска портфеля потребкредитов остается на стабильно высоком, но приемлемом уровне.

Всего за 2020 год в России было выдано 12,4 млн потребительских кредитов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что за январь в Санкт-Петербурге выдали более 3 тысяч автокредитов.