В Петербурге за январь банки выдали более 3 тыс. автокредитов

За первый месяц 2021 года банки выдали 51,5 тыс. автокредитов россиянам, на 15% больше, чем в начале прошлого года. В Петербурге на покупку автомашин в январе были оформлены 3, 3 тыс. кредитов. Данный показатель на 10% больше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщают эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В Ленинградской области спрос на такой банковский продукт за год увеличился на 13%, жители региона в январе взяли в банках 1,1 тыс. кредитов.

Наибольший рост по числу выданных автокредитов ( год к году) отмечен в Новосибирской области (+54%), в Волгоградской области, напротив, число оформленных кредитов в январе на 5% уступило данным за январь 2020 года.