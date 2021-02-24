«Покупателю остается сделать только косметический ремонт»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему девелоперы все чаще выставляют на продажу квартиры с отделкой.

Тренд на квартиры в отделкой все больше набирает обороты на рынке новостроек. Девелоперы предлагают разные варианты – от формата «white box», который предусматривает предчистовые работы, до финишной отделки с меблировкой. Теперь уже более четверти лотов в сегментах бизнес-, премиум- и элитного классов, заявленных в реализацию, предлагаются покупателям с отделкой «white box». Год назад таких предложений было не более 20% объема предложения на рынке. При этом доля жилья в состоянии «shell and core», то есть в бетоне, год снизилась во всех трех высокобюджетных сегментах, отмечают эксперты компании «Метриум».

Обычно в состав работ по отделке в формате «white box» предполагается возведение межкомнатных перегородок, разводка коммуникаций и предварительная отделка поверхностей. Покупателю такой недвижимости остается сделать только косметический ремонт, самостоятельно выбрав дизайн помещений. Заселиться в такой жилье сразу, конечно, нельзя, но и капитальный ремонт не потребуется.

Во всех трех дорогих сегментах объектов с предчистовой отделкой стало больше. В бизнес-классе доля объектов с предчистовой отделкой за год возросла с 13% до 24% от общего числа квартир в продаже, в премиум-классе – с 8% до 22%, в элитном – с 18% до 26%.

Рынок высокобюджетных новостроек Москвы, считают брокеры, постепенно приходит к пониманию того, что квартиры и апартаменты с предчистовой отделкой – это оптимальное решение. С одной стороны, такая отделка позволяет сэкономить время и деньги на черновом этапе работ. С другой, она позволяет реализовать свой дизайн-проект, что зачастую важно для многих покупателей.