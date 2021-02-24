Как купить квартиру и не переплатить?

Бережливость — одно из самых хороших и полезных качеств для тех, кто покупает квартиру и создает свое «гнездышко». Выгодная покупка способна поднять настроение будущим новоселам, ведь трат предстоит еще много: на мебель, посуду, бытовую технику.



Даниль Гаймалетдинов, руководитель направления первичной недвижимости «Перспектива»: «Одним из самых надежных способов выгодно приобрести квартиру является подбор функциональной планировки. Как показывает практика, отказ от «лишних» 3-10 м позволяет сэкономить сотни тыс. руб. Внимательно изучите планировку и обратите внимание на возможность установки встроенных шкафов. В идеале —приобрести квартиру без кладовой, так как чаще всего кладовые, размещенные в квартире, бывают небольшими, и много в них не разместишь, но при этом они съедают полезную площадь. Выгоднее приобрести кладовую, расположенную вне квартиры, цена за кв. м значительно ниже, да и по площади они бывают больше. К тому же, если повезет, то можно найти предложения с еще большей выгодой, когда застройщик делает интересные предложения на одновременное приобретение кладовки, паркинга и квартиры. Например, на данный момент такая возможность есть у тех, кто решил купить квартиру в ЖК «Новатор». Воспользовавшись программой «Привилегия», вы можете получить выгоду до 450 тыс. руб.»

Если и вы хотите выгодно купить квартиру в жилом комплексе нового поколения «Новатор», обращайтесь в офисы продаж по адресам: Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50 лет Октября, 15, корпус 1. Посмотреть планировки и познакомиться с объектом можно на сайте. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.