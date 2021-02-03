За неделю ГАТИ Петербурга выписала штрафов почти на 9 миллионов рублей

С 25 по 31 января Государственная административно-техническая инспекция в ходе проверок начислила штрафов на общую сумму 8 миллионов 825 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Штрафы преимущественно назначались за самовольные работы, неисполнение обязанностей по содержанию фасадов и за нарушение культуры производства работ. Среди оштрафованных организаций оказались «Водоканал Санкт-Петербурга», «Россети Ленэнерго» и «Ростелеком».

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о том, что директора «Водоканала Санкт-Петербурга» подозревают в злоупотреблении полномочиями.