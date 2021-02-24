В Ульяновске мошенники получили сроки за кражу майнинг-фермы у жителя Геленджика

В Ульяновске осудили злоумышленников, которые украли у жителя Геленджика майнинг-ферму за 600 тыс. руб. Информация появилась на сайте прокуратуры Ульяновской области.

Было установлено, что осенью 2019 года житель республики Марий-Эл договорился с собственником компьютерного оборудования из Геленджика о покупке майнинг-фермы. Оформив сделку, он предложил своему знакомому за деньги получить товар по подложным документам в Ульяновске. Таким образом злоумышленники похитили оборудование и скрылись. Хозяину фермы был причинен ущерб 600 тыс. руб.

Псевдопокупатель майнинг-фермы был приговорен к 4 годам колонии общего режима, его сообщник получил 2,5 года лишения свободы условно.

Как писал “Ъ-Кубань”, в 2020 году уровень киберугроз в Краснодарском крае остался таким же, как и в 2019 году. По данным «Лаборатории Касперского», самым распространенным видом угрозы стал скам – попытка заманить пользователя на фишинговую страницу обещанием денежного вознаграждения. Всего на устройствах пользователей из Краснодарского края было заблокировано 3 млн попыток перехода на фишинговые сайты.

Виктория Колганова