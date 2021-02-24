На Кубани количество киберугроз осталось на уровне 2019 года

«Лаборатория Касперского» в 2020 году заблокировала на устройствах пользователей из Краснодарского края 3 млн попыток перехода на фишинговые сайты. Это соответствует показателям 2019 года, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным «Лаборатории Касперского», самым распространенным видом фишинга стал скам – попытка заманить пользователя на фишинговую страницу обещанием денежного вознаграждения. Обычно после заполнения анкеты или прохождения опроса от участников просят перевести «закрепительный» платеж, однако в итоге пользователь денег не получает, а «комиссия» уходит злоумышленникам.

Также разработчики антивирусного софта рассказали, что в 2020 году с локальными угрозами, обнаруженными на компьютерах или подключенных к ним съемных устройствах (внешние жесткие диски, флешки, карты памяти) в Краснодарском крае столкнулись 9% домашних пользователей и 23% корпоративных. Рискам заражения в интернете подверглись всего 5% домашних и 6% корпоративных пользователей в регионе.

Ведущий аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина сообщила, что для того, чтобы обеспечить безопасность в сети, недостаточно технических средств – необходимо повышать цифровую грамотность населения. «Если сотрудники хорошо знакомы с правилами информационной безопасности, то бизнес гораздо менее уязвим для кибератак»,– прокомментировала она.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году на долю телефонных мошенников пришлось 3,4% от всех звонков. По этому показателю Кубань занимает третье место. Больше всего мошеннических звонков было зафиксировано в Москве и Подмосковье – 28,8%. На втором месте находился Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%). По данным «Лаборатории Касперского», ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года составил около 40 млрд руб.

Алексей Белянин