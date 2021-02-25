«Челси» натренировался на победу

Одно из главных событий в европейском футболе в последний зимний месяц — фантастически удачный дебют в роли главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Вслед за успехами во внутренних турнирах лондонцы, в январе находившиеся в состоянии, очень похожем на кризисное, добились с Тухелем успеха и еврокубкового: выигрыш у «Атлетико» в стартовом раунде play-off Лиги чемпионов со счетом 1:0 здорово приблизил их к выходу в 1/4 финала.

При всем обилии всяких любопытных событий, которые произошли в стартовом раунде play-off, мимо матча «Атлетико» с «Челси», коронавирусными ограничениями отправленного из Мадрида в Бухарест, пройти было невозможно. Не только из-за гола, решившего его исход,— слишком эффектного, чтобы не стать чуть ли не основным хайлайтом этих дней: редко увидишь, когда на таком уровне забивают, пробив через себя, как форвард «Челси» Оливье Жиру.

Но важнее другое.

Гол Жиру при всей своей технической исключительности, как и добытая им победа «Челси», были чем-то очень правильным, исходя из общего хода матча.

В нем у лондонского клуба был колоссальный перевес во владении мячом — 63% против 37%, в количестве ударов по воротам — 11 против 6. Причем полдесятка лондонских пришлись в створ, в то время как «Атлетико» не попал туда ни разу.

В отрыве от контекста такой итог и такие цифры вряд ли могли сильно удивить, превратиться в повод для порции умных колонок и умной телевизионной аналитики — встречались два примерно равных в плане статуса гранда. Но есть нюанс. Перед этим противостоянием «Атлетико», проводящий мощный сезон, лидирующий в чемпионате Испании, котировался все-таки гораздо выше. По инерции, видимо: воспоминания о мучениях «Челси» в середине зимы были чересчур свежи, чтобы выкинуть их на помойку. Фишка в том, что на помойке им, кажется, теперь самое место, а представлявшийся довольно глубоким кризис клуба остался в прошлом из-за единственного попавшего в цель менеджерского решения: вместо уволенного в конце января с поста главного тренера Фрэнка Лэмпарда ключевой пост занял Томас Тухель, недавно расставшийся с ПСЖ.

Месяц без нескольких дней — не такой уж длительный срок, чтобы оценивать эффективность наставника в новых обстоятельствах. Но тут надо учитывать, насколько этот месяц у «Челси» получился насыщенным. Матч с «Атлетико» был восьмым, который он провел после назначения Тухеля,— после шести в рамках чемпионата и кубковой игры с «Барнсли». Так вот, не выиграл из них только что жутко проблемный английский клуб лишь два — разойдясь миром с «Вулвергемптоном» сразу после появления немецкого тренера, и с «Саутгемптоном» в том туре, что предшествовал еврокубковому play-off. Две ничьи при полудюжине выигрышей — грандиозные по меркам прежнего «Челси» показатели, которые эксперты британских медиаресурсов склонны объяснять во многом корректировками, внесенными Тухелем.

А их немало. Есть вполне конкретные, касающиеся отдельных футболистов: например, Каллум Хадсон-Одои, всегда воспринимавшийся как атакующий вингер, вдруг был отправлен закрывать всю правую бровку — при абсолютном отсутствии у него подобного специфического опыта, а на левом с тем же функционалом очутился Маркос Алонсо, которого Лэмпард, как правило, игнорировал. Добавилось игрового времени у Жоржиньо, Тимо Вернеру слегка сместили приоритетную зону действий налево от центра нападения. Есть и те, что связаны в принципе со стилистикой,— больший акцент на фланги, на плотный прессинг в передней линии.

Нельзя сказать, будто бы футбол в исполнении претерпевшего трансформацию «Челси» воскрешает в памяти ожидания после его шикарных летних приобретений на сумму почти в €250 млн — гигантскую для «тихого» в целом окна.

Он точно пока не похож на фейерверк. Все свои победы, вне зависимости от уровня оппонента — скромненький он или такой, как «Атлетико», «Челси» одержал в одной и той же манере — прагматичной, даже скучноватой. Никаких разгромов, никаких гимнов разбивающей чужие заслоны на мелкие кусочки атаки. Но глупо отрицать, что продуктивность все искупает и что обновленный лондонский стиль оказался не по зубам, доставил дикий дискомфорт даже умеющему без труда адаптироваться к любым схемам и любому набору исполнителей «Атлетико».

В данный момент декабрьское изгнание Томаса Тухеля из ПСЖ без очевидных поводов для него выглядит счастливым билетиком, вытянутым «Челси».

Впрочем, в парижском клубе могут относиться к этому шагу ровно так же. В конце концов, со сменщиком Тухеля Маурисио Почеттино ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уничтожил другого испанского гиганта — «Барселону».

Алексей Доспехов