Почтовая служба США пересаживается на электромобили

Почтовая служба США (USPS) сообщила о подписании контракта на закупку грузовых автофургонов нового поколения, часть из которых будет оснащена электродвигателями, часть — топливоэкономичными двигателями внутреннего сгорания. Разработкой, производством и поставкой новых автофургонов занимается компания Oshkosh Defense. Как сообщается в пресс-релизе службы, это самая масштабная модернизация парка почтовых автомобилей USPS за последние 30 лет.

Новые машины отличаются от тех, что используются USPS в настоящее время, низким моторным отсеком, высоким лобовым стеклом и высоким кузовом, в котором работник почты может стоять в полный рост. Объем кузова у новой модели увеличен, поэтому грузовик сможет перевозить больше почтовых отправлений. Кроме того, в новых фургонах появились подушки безопасности, которых до сих пор не было, а также парковочный радар, камера заднего вида, детекторы слепых зон, кондиционеры. Использование нового транспорта начнется в 2023 году, и в течение 10 лет будут введены в эксплуатацию до 165 тыс. таких автофургонов.

Алена Миклашевская