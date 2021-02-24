Минобороны Армении не стало комментировать слова Пашиняна об «Искандерах»

Министерство обороны Армении отказалось комментировать высказывание премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах «Искандер». Тот заявил, что ракеты «взорвались лишь на 10%».

«Искандер» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника и объектов на дальностях до 500 км.

Ранее журналист 1in.am попросил Никола Пашиняна ответить на заявление экс-президента Сержа Саргсяна, что Армения могла бы использовать «Искандер» на четвертый день войны в Нагорном Карабахе. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%?» — сказал господин Пашинян.

Начальник управления по информации и связям с общественностью Минобороны Армении Геворк Алтунян заявил «Sputnik Армения», что в ведомстве «не могут интерпретировать высказывания армянского премьера».

В конце сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией. В ноябре Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в регионе. По условиям соглашения Азербайджану перешли три района непризнанной республики. В Армении исход конфликта привел к массовым протестам и призывам к отставке Никола Пашиняна.

Подробнее об итогах конфликта — в материале “Ъ” «Послевоенный шок победителей».