Продажи мотоциклов в России сократились на 12%

В январе 2021 года российский рынок новых мотоциклов сократился 12%, сообщает агентство «Автостат».

За первый месяц были проданы 183 мотоциклов (в январе 2020 года — 207 шт.). Самым популярным брендом стал BMW (32 шт.), а в топ-5 по продажам также вошли Motoland (21 шт.), Bajaj (20 шт.), Harley-Davidson (15 шт.) и Racer (12 шт.). А у всех остальных марок продажи не превысили 10 шт. за месяц.

Напомним, в январе 2021 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 4,2%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ). Общий объем российского авторынка составил 95,2 тыс. автомобилей, что на 4,1 тыс. машин меньше, чем в январе 2020 года.