СКР проводит проверку после гибели рабочего «Евраз НТМК» в пожаре

Следственный комитет России организовал проверку после гибели 33-летнего машиниста крана в пожаре на «Евраз Нижнетагильском металлургическом комбинате» (НТМК), сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. По предварительным данным, в кабине мостового крана по неустановленной причине произошло возгорание. Мужчина, находившийся на рабочем месте, попытался потушить пожар и подогнал кабину крана к посадочной площадке. Однако кабину охватило пламенем, и мужчина выпрыгнул из нее. В результате от полученных повреждений он скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: опрашивается сотрудники комбината, в том числе очевидец событий, проверяется документация о технике безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба «Евраза» сообщила, что на комбинате создали специальную комиссию, которая проводит расследование по факту инцидента. «Руководство комбината выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана материальная помощь»,— говорилось в сообщении.

Михаил Мананников