«Эксперт РА» подтвердило рейтинг новороссийского «ДелоПортс» на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности новороссийского ООО «ДелоПортс». Об этом говорится в материалах агентства. По обновленной методологии компании присвоен рейтинг ruA с позитивным прогнозом.

Как следует из отчета, долговые обязательства фирмы не имеют регресса на операционные компании, поэтому рейтинг кредитоспособности ООО «ДелоПортс» по-прежнему оценивается на один уровень ниже рейтинга всей группы «Дело». Также влияние оказала долговая нагрузка на уровне материнской компании, ООО «УК «Дело».

Подтверждение рейтинга и улучшение прогноза обусловлено сильными операционными и финансовыми результатами в первом полугодии 2020 года и позитивными ожиданиями от 2020-2021гг. в целом. Кроме того, агентство по-прежнему положительно оценивает профиль операционных рисков компании. Также аналитики подчеркивают значимость инвестиционных проектов ДелоПортс в создании запаса мощностей контейнерного и зернового терминалов.

В структуре оценки бизнес-рисков агентство также обращает внимание на невысокую долю крупнейшего клиента в структуре выручки – не более 22%, и низкий уровень износа основных средств терминалов. В то же время «Эксперт РА» указывает на географическую концентрацию активов в одном порту. По мнению аналитиков, несмотря на наличие страхования терминалов, компания остается зависимой от метеоусловий, что может отражаться на скорости и объемах перевалки.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот терминалов новороссийского ООО «ДелоПортс» в 2020 году составил 11,2 млн тонн. Это на 36% больше, чем годом ранее.

«ДелоПортс» – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами ГК «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело». В 2019 году выручка составила 72 млн руб., чистая прибыль – 4,61 млрд руб.

Алексей Белянин