Ветер и мороз привели к авариям на инфраструктуре в Свердловской области

Из-за похолодания специальные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram. По его словам, из-за сильного ветра резко ухудшилась ситуация на дорогах, трассы занесло снегом. «Со снежными заносами все выходные боролись около 100 единиц техники. За три дня было рассыпано 584,5 кубометра противогололедных материалов. Работа продолжается и сегодня»,— написал он.

Из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах ранее было прервано электроснабжение. По словам господина Куйвашева, сейчас неполадки устранили в Горноуральском и Каменском городских округах, Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске. В ряде территорий ремонтные работы продолжаются.

Губернатор попросил глав муниципалитетов проконтролировать ситуацию. «По прогнозам синоптиков, снежный буран, который обрушился на соседнюю Челябинскую область, не должен переместиться к нам. Однако прошу всех, пока погода окончательно не наладилась, быть особенно внимательными. Обращаюсь к водителям: по возможности откажитесь от поездок. Если вам все же нужно ехать, соблюдайте скоростной режим и дистанцию»,— написал господин Куйвашев.

В Екатеринбурге из-за погодных условий утром произошел сбой движения общественного транспорта. Как сообщила пресс-служба городской администрации, низовая метель привела к остановке трамваев. «Решать проблему приходилось специальным тягачам, а часть вагонов по этой причине были перенаправлены по другим маршрутам. Проблемы возникли, в частности, на перекрестке Советской-Уральской и улице Радищева»,— говорится в сообщении. Сейчас движение общественного транспорта восстановлено.

Напомним, в ближайшие дни в регионе ожидается снег и сильный ветер. Температура может опускаться до -41 градуса.

Михаил Мананников