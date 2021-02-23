В Свердловской области ожидаются морозы и метели Аномально холодная погода продлится до конца рабочей недели

В Свердловской области 24 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. О непогоде предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Спасатели рекомендовали не выходить на улицу без особой необходимости. Они не исключили обрыв линий электропередач и повреждения кровельных конструкций при сильных порывах ветра.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в Свердловской области до 25 февраля будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов ниже климатической нормы.

По данным уральских синоптиков, 24 февраля в регионе ожидается метель. Ночью похолодает до - 33 градусов, при прояснении — до -43. Днем температура воздуха составит от -20 до -25 градусов.

Метели прогнозируются также 25 февраля. Ветер будет северным 5-10 м/с с порывами до 16 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса, при прояснении — до -41 градуса. Днем ожидается похолодание до -17 градусов, в низинах — до -22 градусов.

В пятницу, 26 февраля, в Свердловской области будет умеренный снег. Ночью столбики термометров опустятся до -27 градусов, при прояснении — до - 32 градусов. Днем синоптики обещают от -12 до -17 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 24 февраля ожидается метель. Ночью температура воздуха составит -32 градуса, днем — - 24 градуса. В ночь на четверг похолодает до -28 градусов, днем 25 февраля прогнозируется -16 градусов. Ветер будет северный с переходом днем на западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с. 26 февраля ночью столбики термометров опустятся до -24 градусов, днем — до -14 градусов.