В Рыбинске прокуратура проверяет факты получения ожогов людьми во время коммунальной аварии

Прокуратура Ярославской области организовала проверку по сообщениям в СМИ о причинении вреда здоровью людей и животных во время коммунальной аварии в городе Рыбинске из-за прорыва труб горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В прокуратуре отметили, что во время проверки будет дана оценка исполнению норм законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что при выполнении ремонтных работ на теплотрассе в городе Рыбинске Ярославской области, сотрудник коммунальной службы упал в кипяток, получил ожоги и был госпитализирован.

Также сообщалось, что в одной из квартир в поселке Волжском Рыбинского района ночью произошел разрыв труб горячего водоснабжения. В результате коммунальной аварии двое человек получили ожоги ног кипятком. Пострадавших госпитализировали.