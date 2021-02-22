К Рыбинске рабочий упал в яму с кипятком во время коммунальной аварии

В городе Рыбинске Ярославской области сотрудник коммунальной службы получил ожоги при выполнении ремонтных работ на теплотрассе, сообщается в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. По факту произошедшего следственным отделом по городу Рыбинску ведется доследственная проверка для установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Бригада рабочих «Рыбинской генерации» прибыла на улицу Ворошилова, где случилась коммунальная авария на теплосетях. По данным телеканала «Рыбинск-40», один из сотрудников начал спускаться в тепловую камеру, оступился и упал в кипяток. Пострадавший получил ожоговый шок, его доставили в больницу имени Пирогова с многочисленными ожогами кипятком и паром.

В пресс-службе следственного управления сообщили, что следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. В настоящий момент проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Компания «Рыбинская генерация» ситуацию пока не комментирует.

Алла Чижова