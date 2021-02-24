Власти Ростова опровергли возможность многоэтажного строительства в районе Ботанического сада

Администрация Ростова-на-Дону заявила о невозможности многоэтажной застройки на участках по ул. Лесопарковая, 1. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, на сайте объявлений «Авито» было опубликовано объявление о продаже имущественного комплекса площадью 3,1 га в Железнодорожном районе. Продавец указал в объявлении, что на земельных участках возможно строительство многоэтажного комплекса. По данным пресс-службы администрации, информация продавца не соответствует действительности. «С 1 марта 2019 года вступили в силу изменения в правила землепользования и застройки города Ростова-на-Дону. Действующими правилами территория по ул. Лесопарковой, 1 и 7 отнесена к зоне обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности»,— говорится в сообщении. Строительство многоквартирных домов на этой территории не предусмотрено.

Наталья Шинкарева