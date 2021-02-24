ВТБ финансирует строительство жилых домов в Казани

Банк ВТБ в Республике Татарстан открыл кредитную линию ООО СЗ «Ай-Кью Девелопмент», входящему в группу компаний «СМУ-88». Заемные средства в сумме 2 млрд рублей предоставлены на строительство казанского ЖК «Свобода» в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития России. Финансирование проекта производится с использованием счетов эскроу.

Жилой комплекс «Свобода» строится в Ново-Савиновском районе Казани. Одной из особенностей нового ЖК станет общая входная группа, за которой разместится просторное комфортное лобби с панорамным остеклением и стойкой консьержа. Внутренний двор будет оборудован зоной отдыха для всех возрастов: площадки для йоги, воркаута, детский игровой городок с атравматичным покрытием. Вместе с этим проект предполагает дизайнерское ландшафтное озеленение двора и вертикальное озеленение стилобата. Эта территория будет под круглосуточным видеонаблюдением и недоступна для посторонних. Для автомобилистов здесь предусмотрен просторный крытый паркинг с автоматическими воротами и системой считывания госномеров.

Комментируя сделку, управляющий банка ВТБ в Республике Татарстан, вице-президент Марьям Давлетшина отметила: «Наш банк уделяет большое внимание финансированию жилищного строительства в республике. Мы работаем с крупнейшими застройщиками региона, лидерами отрасли, одним из которых является «СМУ-88». Каждый жилой комплекс, построенный этой компанией - это авторский проект, где реализована вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Уверена, что наше сотрудничество позволит достойно завершить строительство нового жилого комплекса».

«ЖК «Свобода» является классическим образцом жилья бизнес-класса: высококачественные отделочные материалы, комфортные и функциональные общественные пространства, авторский дизайн холлов и современные инженерные решения. Мы рады, что ВТБ поддержал наш проект и стал партнером строительства. Это один из крупнейших и надежных банков страны, который занимает ведущие позиции на рынке ипотеки и проектного финансирования. Сегодня у банка есть все необходимые инструменты и продукты, которые позволяют реализовать девелоперские проекты любого масштаба», - отметил директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон.

Группа компаний «СМУ-88» работает в Казани с 2016 года и, по данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.рф», на сегодняшний день входит в ТОП-3 застройщиков РТ по текущему объему строительства. На счету компании 11 жилых комплексов, четыре из которых уже введены в эксплуатацию: «Пять звёзд» был сдан в срок, IQ DOM и SKYLINE — на полгода раньше проектной даты, а первая очередь ЖК «Малиновка» — раньше на год. ЖК «Свобода» (застройщик — ООО СЗ АЙ-КЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ, группа компаний СМУ-88), проектная декларация №16-001126 от 27.11.2020 на сайте «наш.дом.рф».

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